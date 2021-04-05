Студенты-дизайнеры АГИКИ завершили редизайн ЯХК

«Якутский хлебокомбинат» @yhk14.ru завершил редизайн пространств основного здания. Соглашение о сотрудничестве подписано с АГИКИ и Креативным агентством «KUUN Art Creative Agency» @kafedradizaina_kuun_art в 2019 году. Дизайн-проект интерьеров ЯХК создан студентами 2 курса, профиль – «Дизайн среды».

«Актовый зал ЯХК представляет собой пространство прямоугольной формы. В нем создан образ на основе графических символов и элементов ЯХК. Все ассоциативные формы основаны на продукции хлебокомбината: это и образ колоса, плавные дугообразные линии, хлебные семена, все декоративное наполнение работает на пространство зала. Мы предлагаем многофункциональное пространство, сочетающeе элементы офиса, зала совещаний и ивентов», – пишут студенты-проектировщики.

Дизайн-проект пример не только удачной коллаборации с индустриальными партнерами, но и эффективного проектного и практикоориентированного метода в дизайн-образовании, когда уже с самого начала обучения студенты разрабатывают реальные проекты, с реальными запросами и дедлайнами.