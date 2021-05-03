Студенты-чемпионы удивили домохозяйку

Студенты Чурапчинского института физкультуры и спорта оказали бескорыстную помощь

Жительница мкр. Мурун Тымпыйа села Чурапча Лена Ивановна Попова поблагодарила студентов Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта Вилюяна Иванова и Ивана Сергеева за добрый поступок и бескорыстную помощь по хозяйству.

«Хочу поделиться радостью за нашу молодежь. Поздним вечером мы приехали из Якутска в родной дом и готовили дрова для обогрева пустовавшего, холодного дома. Мимо проходившие два парня, увидев это, вызвались помочь. Я, не ожидавшая такого предложения, опешила и вдруг согласилась», — рассказала хозяйка.

Парни тут же взялись за заготовку дров, аккуратно сложили в поленницу. Иван и Вилюян не назвали свои фамилии.

«Мы очень рады, что родители воспитали их трудолюбивыми, с чистыми и добрыми помыслами, чуткими и неравнодушными к чужим проблемам. Они поистине настоящие якутские мужчины, впитавшие с молоком матери дух и обычаи наших предков. Большое человеческое спасибо, Вилюяну и Ивану», — поблагодарила Лена Ивановна.

Вилюян Иванов и Иван Сергеев — чемпионы республики по хапсагаю, воспитанники Верхневилюйской ДЮСШ. В настоящее время обучаются на 2 курсе Чурапчинского института физкультуры и спорта.