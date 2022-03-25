Студенты арктических колледжей смогут учится онлайн, без интернета

Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) по запросу «Центра подготовки рабочих кадров «Арктика» конвертировал онлайн-курс для студентов-выпускников «Работа мечты» в электронную книгу, которую можно использовать без подключения к интернету.

Возможности электронной книги позволят студентам учреждений СПО, находящимся на территории Арктической зоны республики, дистанционно обучиться и просмотреть мультимедийные материалы образовательного курса без ограничений в доступе.

В рамках курса «Работа мечты» выпускники узнают о трендах современного рынка труда, готовятся к собеседованию трудоустройства, составляют конкурентоспособное и эффективное резюме.

Курс разработан профориентологами Центра опережающей профессиональной подготовки и имеет задачу помочь выпускникам профессиональных образовательных организаций стать конкурентоспособными к выходу на рынок труда.

По словам заместителя директора по учебно-производственной работе Марии Москвитиной, востребованность проведения занятий для выпускников по составлению резюме, поиска работы и самопрезентации было выявлено в феврале по итогам проведения анкетирования по профессиональным намерениям выпускников.

«На данный момент всего 16 обучающихся выпускных курсов «Центра подготовки рабочих кадров «Арктика» проходят курсы повышения квалификации «Работа мечты». Курс удобен тем, что проходит в дистанционном заочном формате и актуален для нашего учреждения, так как структурные подразделения и головное учреждение находятся в Арктической зоне республики: Булунском, Жиганском и Верхоянском улусах, где скорость интернета часто не позволяет присутствовать на дистанционных занятиях очно.

Благодаря организаторам, материалы курса были переданы на внешний накопитель («флешку»), что дало возможность нашим выпускникам пройти качественное обучение по программе курса.

Исходя из этого, тема курса подходит под запросы наших выпускников. Надеемся, что выпускники получат необходимые умения и навыки по поиску работы».

Одним из условий программы курса является индивидуальная обратная связь от профориентологов ЦОПП по составлению резюме. По окончании обучения выпускники получат удостоверение повышения квалификации государственного образца.

Справочно: Каждый месяц стартует бесплатный образовательный курс для студентов-выпускников «Работа мечты» (16ч.) с выдачей удостоверения повышения квалификации.

Курс «Работа мечты» нацелен на информирование студентов:

— об основах развития карьеры

— о преференциях для молодых специалистов

— об основах предпринимательской деятельности/самозанятости

— о правилах составления конкурентоспособного резюме

— о психологических аспектах поиска работы и адаптации на рабочем месте

— о навыках самопрезентации и ведения деловых переговоров

Запись ведется на сайте ЦОПП по ссылке.

По вопросам обращаться по к.т. 8(924) 172-02-31 (Дирекция карьерной навигации)