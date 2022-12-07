Культура
Студенты АГИКИ в день Манаса выступили по национальному ТВ Кыргызстана
Студенты Арктического государственного института культуры и искусств выступили по национальному телевидению Кыргызской республики, исполнив отрывки якутского и алтайского эпоса совместно с манасчи (исполнителями) кыргызского эпоса.
«В эпической коллаборации участвовали три поколения исполнителей эпоса с применением цифровых технологий и театрализованного представления», — отметила преподаватель кафедры народной художественной культуры Анастасия Алексеева.
Выступление Эркула Чулунова, исполнителя алтайского эпоса, смотрите по ссылке: https://youtu.be/Jt7EZLrK7dA?t=2923
Якутский героический эпос Олонхо от Дианы Петуховой доступен по ссылке: https://youtu.be/Jt7EZLrK7dA?t=3735
Трансляция проводилась в «День Манаса» — эпоса, которая является идеологией, философией и духовной основой кыргызского народа.
Студенты АГИКИ высадились «молодежным десантом» в Киргизии, чтобы установить и расширить дружественные связи. Мероприятие проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
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