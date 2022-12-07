07.12.2022
11:26
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Культура

Студенты АГИКИ в день Манаса выступили по национальному ТВ Кыргызстана

Студенты Арктического государственного института культуры и искусств выступили по национальному телевидению Кыргызской республики, исполнив отрывки якутского и алтайского эпоса совместно с манасчи (исполнителями) кыргызского эпоса.

«В эпической коллаборации участвовали три поколения исполнителей эпоса с применением цифровых технологий и театрализованного представления», — отметила преподаватель кафедры народной художественной культуры Анастасия Алексеева.

Выступление Эркула Чулунова, исполнителя алтайского эпоса, смотрите по ссылке: https://youtu.be/Jt7EZLrK7dA?t=2923

Якутский героический эпос Олонхо от Дианы Петуховой доступен по ссылке: https://youtu.be/Jt7EZLrK7dA?t=3735

Трансляция проводилась в «День Манаса» — эпоса, которая является идеологией, философией и духовной основой кыргызского народа.

Студенты АГИКИ высадились «молодежным десантом» в Киргизии, чтобы установить и расширить дружественные связи. Мероприятие проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». 


Фото: пресс-службы
Источник: ФГБОУ ВО "АГИКИ"

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