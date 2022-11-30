30.11.2022
17:18
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Общество

Студенты АГИКИ создали тур по лучшим ресторанам Якутска

Студенты кафедры культурологии и социально-культурной деятельности АГИКИ разработали проект «Вкусная Якутия» — гастрономический тур по известным ресторанам города Якутска.

Гид опубликован на крупнейшей платформе мобильных путеводителей и аудиогидов izi.travel. Студенты смогли через видео и аудио-информацию передать изысканность и разнообразие якутской кухни.

«Каждый ресторан по-своему индивидуален, знаменит и имеет разное сочетание подачи блюд», — пишут авторы.

Проект выполнен в рамках дисциплины «Индустрия гостеприимства». Ознакомиться с проектом можно по ссылке: https://izi.travel/en/021e-gastronomicheskiy-tur-po-luchshim-restoranam-v-gorode-yakutske-vkusnaya-yakutiya/ru


Фото: пресс-службы
Источник: ФГБОУ ВО "АГИКИ"

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