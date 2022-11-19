Студенты АГИКИ шьют носилки для раненых в бою

Студенты кафедры дизайна Арктического института во время занятий шьют носилки для использования в зоне боевых действий. Молодые девушки и преподаватель Антонина Романова рассчитывают, что носилки спасут много жизней.

Носилки называются «Фома-180» и предназначены для эвакуации раненых с поле боя. Носилки можно использовать и по другому назначению: они могут служить в качестве гамака и маскировочной сетки. С помощью носилок можно перевозить габаритные грузы.

Для пошива используется стропа: плотная лента шириной два-три сантиметра. Используются природные цвета — хаки, черный, коричневый. В набор к носилкам входит подсумок, так носилки получаются легкими и мобильными. Военнослужащие могут носить их на поясе.

«У моих студентов братья попали под частичную мобилизацию. Как и все, мы очень переживаем за мобилизованных, за наших солдат. Ребята ответственно подходят к работе. Надеемся, что носилки спасут много жизней», — отметила преподаватель АГИКИ Антонина Романова.

Она отметила, что идея принадлежит Общественной палате республики. По инициативе ОП Якутии первый проректор АГИКИ Станислав Иванов вышел на общественное движение «Золотые руки ангела», которые отправили материалы и инструкции по пошиву.

В Якутии студенты АГИКИ — единственные, кто сегодня занимается пошивом носилок. Однако девушки и их преподаватели приглашают желающих присоединиться в изготовлении такой экипировки.



