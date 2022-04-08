Студенты АГИКИ проведут концерт «Дыхание предков»

Студенты кафедры народной художественной культуры Арктического государственного института культуры и искусств 26 апреля проведут концерт, посвященный Году культурного наследия и 100-летию со дня основания Якутской АССР.

Концерт «Дыхание предков» состоится на сцене Центра культуры и современного искусства им. Гагарина. Все студенты кафедры НХК представят все многообразие культуры народов России. «Зрителей ожидает интересная программа, где они почувствуют дух фольклорной песни, традиционных танцев республики и народов страны», – отметили на кафедре НХК АГИКИ.

Начало мероприятия намечено в 18:30. Билеты можно приобрести по цене от 300 до 500 рублей на сайте Яндекс.Афиши (https://afisha.yandex.ru/yakutsk/concert/dykhanie-predkov?source=rubric).

Следует подчеркнуть, что обладатели «Пушкинских карт» также могут посетить мероприятие в рамках программы. Напомним, по «Пушкинской карте» граждане от 14 до 22 лет могут посещать разнообразные культурные мероприятия, в том числе концерты и сеансы в кинотеатрах на отечественные фильмы. На карте с первого дня будут зачислены средства в размере 5000 рублей.