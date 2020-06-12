12.06.2020
16:00
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Культура & Образование

Студенты АГИКИ подготовили праздничный концерт ко Дню России

Студенты Арктического государственного института культуры и искусств поздравляют всех жителей республики с Днем России и приглашают на свой концерт, который они подготовили специально к этому празднику.

Жанр онлайн-концертов, спектаклей, выступлений в условиях удалённого обучения и ограничительных мер стал выходом из положения для многих творческих направлений института.

C праздником, россияне!

Фото: Архив АГИКИ
Источник: Пресс-служба АГИКИ.
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