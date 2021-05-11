Студенты АГИКИ переводятся на дистанционный формат обучения

С 11 мая студенты АГИКИ переводятся на дистанционную форму обучения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ издан 10 мая.

«[Необходимо] обеспечить в период с 11 мая 2021 года реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе с учётом часового пояса для студентов, проживающих за пределами Якутии», — говорится в документе. Данная мера продолжится до стабилизации в регионе эпидемиологической обстановки.

При этом отмечается, что студенты выпускных курсов института будут обучаться в смешанной форме — очно-заочной.