Студенты АГИКИ на Поклонной горе

Студенты АГИКИ приняли участие в патриотической акции в музее Победы

В Москве 7 декабря на Поклонной горе состоялась патриотическая акция-концерт «Поклон героям всех времен», приуроченная ко Дню Героев Отечества. В представлении приняли участие 15 студентов кафедры театрального искусства АГИКИ.

Студенты вместе с «Виртуозами Якутии» и Филармонией Якутии исполнили поэтическую композицию «Ода жизни». Звучала композиция Антонио Вивальди «Зима». https://youtu.be/sIbBEohmbvc

В этот день имена 25 якутян — героев Советского Союза включены во всенародный исторический проект «Лица Победы». Это масштабный проект, посвященный сохранению памяти о военном поколении.

«Наша обязанность – сохранять историческую память народа, передавать молодому поколению правду о войне, воспитывать его в духе народа-победителя, народа-освободителя», — сказал во время патриотической акции глава Якутии Айсен Николаев.

Группа студентов АГИКИ находится в Москве в рамках обучения по программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».



