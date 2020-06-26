Студенты АГАТУ за ЗОЖ!

26 июня отмечается праздник, имеющий всемирное значение. Это — Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Люди всего мира, заботящиеся о здоровье своей нации, объединятся в борьбе с таким ужасным явлением, как наркомания. И студенты АГАТУ не исключение. Среди наших студентов немало активистов и спортсменов, защищающих честь университета.

Студентка факультета лесного комплекса и землеустройства группы Агро-17 Людмила ПАХОМОВА является многократная чемпионка и призер Республики Саха (Якутия) по пауэрлифтингу и по легкой атлетике (по спорту слепых и среди здоровых), 4-хкратная чемпионка России по пауэрлифтингу (по спорту слепых), серебряный призер Чемпионата Мира по пауэрлифтингу среди слепых.

Она начала заниматься спортом профессионально с 2016 года.

«Я выбрала спорт, потому что мне очень нравится сам спорт и хочу всегда быть в спортивной форме. Спорт поддерживает и укрепляет физическую форму. Со здоровым образом жизни становишься более уверенной» — комментирует свое отношения к ЗОЖ и спорту Людмила.

Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления здоровья. Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если придется, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить долгую и полную радостей жизнь.

Здоровье — бесценное богатство каждого человека в отдельности, и всего общества в целом. При встречах и расставаниях с близкими нам людьми мы всегда желаем им хорошего здоровья, потому что это — главное условие полноценной и счастливой жизни!