Студенты АГАТУ ведут работу по сохранению и восстановлению леса

SakhaLife.ru.

Международный день лесов — ежегодный праздник, посвященный теме сохранения лесов. Наша республика богата лесными ресурсами, лес Якутии – это целый микромир, экосистема, где можно встретить разнообразные виды растений, животных и микроорганизмов.

Сохранение леса – одна из актуальных задач на сегодняшний день не только в республике, но и во всём мире, ведь объем вырубки часто в несколько раз превышает объем его естественного восстановления. У нас в университете вот уже порядка трех лет работает Факультет лесного комплекса и землеустройства, который готовит специалистов узкого профиля для лесной промышленности и лесной отрасли. Сотрудниками и студентами факультета реализуются ряд крупных проектов по лесовосстановлению в Якутии, в том числе в 2020 году построен первый в Якутии лесопитомник, а в этом году студенты факультета будут работать в рядах бойцов лесопожарных студенческих отрядов по тушению лесных пожаров.

В Международный день лесов выражаем благодарность всем работникам отрасли: лесникам, лесным инженерам, биологам, географам, геологам, экологам, охотоведам, пожарным за Ваш самоотверженный и честный труд, за любовь к Природе. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в труде, семейного счастья!

С уважением, врио ректора АГАТУ, кандидат биологических наук Константин Кривошапкин