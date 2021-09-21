Студенты АГАТУ участвуют во Всероссийском слете Национальной лиги студенческих клубов

Всероссийский слет Национальной лиги студенческих клубов пройдет с 21 по 27 сентября в Казани. Он соберет на своих площадках участников из 81 региона страны. Все они – представители студенческого сообщества, члены и руководители студенческих клубов, авторы, руководители или участники социальных проектов, реализуемых на территории России. Арктический ГАТУ представят активист студсовета АГАТУ Гаврил Гаврильев и председатель студсовета экономического факультета Николай Кудринов.

Национальная лига студенческих клубов – так называемая экосреда для взаимодействия и общения молодёжи друг с другом, которая призвана создать максимальное количество возможностей для самореализации студентов. Целью слета является создание единой площадки для укрепления горизонтальных связей между студенческими клубами и объединениями.

В этом году программа слета включает в себя три главных модуля — это «Архитектура сообществ», «Комьюнити драйверы», «Конструктор событий». В повестке также запланирована «Программа 2.0» – это активности, подготовленные самими участниками для участников и площадка OnRussia.

Также будут функционировать региональные площадки более чем в 100 вузах России. Всего на очное участие в слете было подано более 2000 заявок из 81 субъекта РФ. Ожидается, что к работе форума в онлайн-формате смогут подключиться около 20 тыс. студентов со всей страны. Этот молодежный форум станет третьим за свою историю, в Казани же активная молодежь встретится уже второй год подряд.