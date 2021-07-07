Студенты АГАТУ участвуют в патриотическом лагере в Тверской области

С 5 по 19 июля в Тверской области проходит смена «Вахта памяти. Ржев – Дальний Восток» патриотического лагеря имени Героя Советского Союза, якутского снайпера Федора Охлопкова, где принимают участие студенты 2 курса Инженерного факультета Арктического ГАТУ Айсен Корякин и Остап Слепцов. Всего Якутию представляют 12 студентов.

Проект «Вахта памяти. Ржев – Дальний Восток» инициирован Благотворительным фондом «Фонд ветеранов Крайнего Севера «ЭРЭЛ (Надежда)» с целью патриотического воспитания молодежи. Программа смены включает в себя образовательную программу с привлечением спикеров Федерального агентства по делам молодежи, руководителей действующих поисковых отрядов и специалистов по архивной работе.

Лагерь располагается вблизи деревни Есёмово. Под Ржевом формируется комплекс, призванный сохранить память о знаменитых сражениях 1942-1943 годов. Особое место в нем занимает мемориал в память воинов-якутян, павших в боях подо Ржевом.

Следует отметить, что сформированные во время реализации проекта методические материалы и материально-техническая база позволят расширить число участников смены, проводимой на ежегодной основе, до 100-150 человек за смену. Также рассчитывается распространение участниками проекта идей поискового движения среди молодежи Дальнего Востока, увеличение интереса к поиску и увековечиванию памяти о подвигах своих земляков-воинов-дальневосточников во время ВОВ.

В АГАТУ отметили, что в начале нового учебного года открывается патриотический клуб и опыт и знания, полученные студентами в лагере помогут в создании патриотического студенческого клуба.