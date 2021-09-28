Студенты АГАТУ — участники слета Национальной лиги студенческих клубов в Казани

В Казани завершился всероссийский студенческий слет, который собрал на своих площадках более 700 участников из 81 региона страны. Все они – представители студенческого сообщества, члены и руководители студенческих клубов, авторы, руководители или участники социальных проектов, реализуемых на территории России. Республику Саха (Якутия) представили студенты АГАТУ Николай КУДРИНОВ, студент 3-го курса Экономического факультета и Гаврил ГАВРИЛЬЕВ, студент 4-го курса Факультета лесного комплекса и землеустройства.

В этом году программа слета включала в себя деловой, культурный, спортивный и досуговый модули с максимальной вовлеченностью участников во все программные мероприятия. Это обучающие модули «Корпорация НЛСК», факультативы по личной эффективности «Компетенции будущего», общение с TALКОМ. Программа 2.0, грантовый конкурс Росмолодежи и площадка #OnRussia.

«По моему мнению, Национальная лига студенческих клубов (НЛСК) уникальная платформа, где активисты со всей страны взаимодействуют между собой и делятся опытом. Так приятно знать и ощущать, что ты среди активной молодежи всей нашей необъятной страны. Эксперты и спикеры по мастерски провели образовательные лекции и задания. С лёгкостью могу сказать, что я заряжен на год вперед на все 100%», — делится впечатлениями Николай.

Национальная лига студенческих клубов — это площадка для укрепления горизонтальных связей между студенческими клубами и развития навыков по управлению молодёжными сообществами.