Студенты АГАТУ стали лауреатами Всероссийского фестиваля

Вечером 15 мая в Татарстане завершился VIII Всероссийский открытый фестиваль студенческого творчества ВУЗов Минсельхоза России.

Фестиваль прошёл в Казани с 13 по 15 мая 2021 года на базе двух вузов — ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» и ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины».



Из Якутии в мероприятии приняла участие делегация студентов АГАТУ в составе 10 человек. По итогам трехдневных конкурсов студенты из 38 вузов представили 162 вокальных и 158 танцевальных номеров, студенты АГАТУ получили дипломы по 6 номинациям, в том числе в танцевальном конкурсе этнофолктруппа «Сандал» стала лауреатом I степени в номинации «Народный танец» с танцем «На берегу Арктики», Семенова Нина, студентка факультета лесного комплекса и землеустройства — лауреатом III степени в номинации «Народный танец — соло» с танцем «Орончикан». Постановщик обоих танцев — Василий Старостин.

Дуэт студентки колледжа технологий и управления Степановой Марфы и студента Октемского филиала Матвеева Ивана стал лауреатом I степени в номинации «Вокал народный», ансамбль NUURAL — лауреатом II степени в номинации «Вокал народный» среди ансамблей.

Также лауреатом II степени в номинации «Вокал эстрадный» стал дуэт Матвеева Ивана из октемского филиала и студента инженерного факультета Слепцова Августина. Специальный приз от жюри конкурса в номинации «Вокал эстрадный» получил Матвеев Иван с песней «Мин ырыам».