Студенты АГАТУ прошли практику у фермеров Баварии

Студенты аграрии переняли опыт немецкий фермеров. Они прошли стажировку в Германии. Ребята на протяжении полугода жили в семьях, принимали участие в ежедневных работах и даже получали зарплату в размере 550 евро в месяц.

Сельскохозяйственная практика в Баварии является ежегодным проектом АГАТУ в сотрудничестве с Новосибирским государственным аграрным университетом. В этом году честь пройти выездную практику за пределами страны выпала студентам факультета ветеринарной медицины Туяре Романовой и Георгию Москвитину. Туяра проживала в Госсенбёрге в семье со своим фермерским хозяйством. А Георгий пребывал в Бахерне в районе Иннинг-ам-Аммерзе. Он ухаживал за лошадьми.Для участия в практике требовалось знание немецкого языка, наличие водительских прав и заграничного паспорта. Отбор проходил в два этапа, куда входило собеседование с немцами и представителем Новосибирского университета.Отметим, что АГАТУ предоставляет возможность пройти бесплатные курсы немецкого и английского языков в течение учебного года. Информацию о курсах студенты могут получить в своих деканатах.

За время стажировки ребята получилипрактические знания в области агрономии, зоотехнии, ветеринарии.Георгий отметил, что поначалу его утомил жесткий график работы, но благодаря такой практике он получил огромный опыт и навыки.

«Я жил в муниципалитете Иннинг-ам-Аммерзее в районе Штарнберг в Верхней Баварии. Населенный пункт назывался Бахерн. Семья, которая меня принимала, владела большим домом. Она скорее была похожа на гостиницу. Дом был соединен с конюшнями. Сзади был оборудован гараж, далее находилось большое помещение для хранения сена. Я жил на втором этаже. Я каждый день в 6 утра водил лошадей на пастбища. Пастбища представляли собой угодия, огороженные верёвками. Потом я убирал боксы, где содержались лошади. Это была нелегкая работа. После этого я отдыхал примерно час. После обеда вёл лошадей обратно в боксы. Эту работу я выполнял не один, мне помогали хозяева. Они были очень милы и доброжелательны ко мне», говорит Георгий.

«Практику прошла в маленькой деревушке Госсенбёрг, до ближайшего города 7 км. Проживала в семье со своим фермерским хозяйством. Шефиньяиз Белоруссии, поэтому разговаривали с ней на русском. У меня была своя светлая и уютная комната. Работала на ферме, где больше 100 голов. Утренняя дойка начиналась с 05:30 до 09:00, а вечерняя с 16 до 19:30. В мои обязанности входили: чистка шталя (коровник), помощь по дойке, перевозка молока, готовила корм для коров и телят, мыла Керхером помещение для дойки, а после ведра и бидоны. С 11:00 до 13:30 разносила солому для подстилки телятам, корм для коров и телят. Практика мне понравилась на 70%, так как, всё-таки другая страна, другие люди, и я очень соскучилась по родным. Думаю, что полгода – это долгий срок. Первую неделю у меня всё тело болело по утрам. Думала, что это работа больше подходит для парней, а потом привыкла. У меня был один выходной в неделю.В дальнейшем я бы не отказалась участвовать в таких проектах. Спасибо университету за такую возможность пройти практику в Германии», — прокомментировала Туяра Романова.

По окончании стажировки ребята получили соответствующие сертификаты, которые дают преимущество при дальнейшем поступлении в высшее учебное заведение. Но, по словам студентов, самое главное — это полученные навыки работы за рубежом, позволяющие быть востребованными на современном рынке труда.