Студенты АГАТУ прошли на II этап престижного конкурса

Студенты АГАТУ прошли на второй этап конкурса «Авангард Дальнего Востока».

Напомним, что в престижном конкурсе от университета участвуют: Юлия Демьянова и Денис Иванов – студенты Агротехнологического факультета; Станислав Андросов и Пелагея Ефимова – студенты Факультета лесного комплекса и землеустройства; Анна Павлова, Василий Хабаров и Евгения Васильева – студенты Колледжа технологий и управления.

«Авангард Дальнего Востфока» — это сообщество лидеров, увлеченных и инициативных молодых людей, которые при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала проводят мероприятия и самостоятельно рассказывают в своих аккаунтах в социальных сетях о стажировках, работе на предприятиях региона, программах «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». Они пишут историю региона и сами её формируют!

Конкурс состоит из трех этапов: «Медиаактивность», где конкурсанты разместили в своих аккаунтах в социальных сетях публикации по темам: «Развитие возможностей самореализации молодежи на Дальнем Востоке и/или программы «Дальневосточный гектар» и/или программы «Дальневосточная ипотека». Лидеров определили по максимальному охвату и вовлеченности (числу отметок «нравится», комментариев, репостов под публикацией).

Второй этап называется «Видеопрезентация». Со 2 по 8 октября конкурсанты должны подготовить видеоролики с представлением авторской позиции о перспективах для молодых людей на Дальнем Востоке, собственном опыте выбора специальности, поиске карьерных возможностей, мотивации учиться, жить и работать на Дальнем Востоке для реализации профессионального потенциала.

И третий этап «Дебаты», на котором с 9 по 15 октября участникам предстоит выступить перед молодежью со своим видением развития Дальнего Востока для молодежи. Продемонстрировать важность реализации таких значимых проектов как «Дальневосточный гектар» и/или «Дальневосточная ипотека» и дискутировать на тему реальных проблем региона. Итоги конкурса будут подведены по результатам дебатов!

Пожелаем удачи нашим студентам!