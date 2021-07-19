Студенты АГАТУ проходят практику в Германии. Немаловажно, что практиканты живут в семьях и даже получают заработную плату в размере 550 евро.

Сельскохозяйственная практика в Баварии является ежегодным проектом АГАТУ в сотрудничестве с Новосибирским государственным аграрным университетом. Для участия в практике требовалось знание немецкого языка, наличие водительских прав и заграничного паспорта. Отбор проходит в два этапа, куда входит собеседование с немцами и представителем Новосибирского университета.

Отметим, что АГАТУ предоставляет возможность прохождения бесплатных курсов немецкого языка в течение учебного года, начиная с сентября и заканчивая в мае. Набор на учебный курс по немецкому языку для желающих традиционно объявляется осенью.

В этом году на выездную практику за пределами республики прошли студенты факультета ветеринарной медицины Туяра Романова и Георгий Москвитин. В настоящее время они проходят сельскохозяйственную практику в Баварии. Практика началась в мае, и будет проходить до ноября. Сейчас Туяра проживает в Госсенбёрге в семье со своим фермерским хозяйством. Георгий проживает в Бахерне, район Иннинг-ам-Аммерзе. Он ухаживает за лошадьми.

«Практику прохожу в маленькой деревушке Госсенбёрг, до ближайшего города 7 км. Живу в семье со своим фермерским хозяйством. Шефинья из Белоруссии, поэтому разговариваем с ней на русском. У меня здесь своя светлая и уютная комната. Работаю на ферме, где больше 100 голов. Утренняя дойка начинается с 05:30 до 09:00, а вечерняя с 16 до 19:30. В мои обязанности входят: чистка шталя (хотон), помощь по дойке, перевозка молока, готовлю корм для коров и телят, мою Керхером помещение для дойки, а после ведра и бидоны. С 11:00 до 13:30 разношу солому для подстилки телятам, корм для коров и телят. Практика мне нравится на 70%, так как, всё-таки другая страна, другие люди, и я очень скучаю по родным. Думаю, что полгода – это долгий срок. Первую неделю у меня всё тело болело по утрам. Думала, что это работа больше подходит для парней, а потом привыкла. У меня есть один выходной в неделю. Пока одна никуда не уходила, а вот с семьей гуляли по соседним городам. В дальнейшем я бы не отказалась участвовать в таких проектах. Зарплата в первый месяц 450€, а потом уже 550€. Спасибо АГАТУ за такую возможность пройти практику в Германии», — передает Туяра Романова.

Георгий Москвитин передал, что проживает в Бахерне, в районе Иннинг-ам-Аммерзе.