Студенты АГАТУ – призеры Летней универсиады агровузов России

С 27 июня по 4 июля на базе Башкирского ГАУ проходит VIII Летняя универсиада вузов минсельхоза России, где принимают участие 40 команд из 38 регионов России, в общей сложности – 1100 спортсменов.

Летняя универсиада включает в себя такие виды спорта, как баскетбол (мужчины и женщины), волейбол (мужчины и женщины), пауэрлифтинг, греко-римская борьба, вольная борьба, летний полиатлон (стрельба, плавание), легкая атлетика и дартс. В первый игровой день состоялись состязания по волейболу, баскетболу, греко-римской борьбе и пауэрлифтингу.

Сборная Арктического ГАТУ в составе студентов факультета лесного комплекса и землеустройства, агротехнологического, инженерного и экономического факультетов Владимира Юмшанова, Андрея Дьяконова, Андрея Аронова, Никиты Валеева, также тренера кафедры физического воспитания и спорта Аркадия Уларова приняли участие в соревнованиях по вольной борьбе и достигли высоких результатов.

Так, Андрей Аронов уверенно победил и взял 1-е место в самой тяжелой весовой категории до 125 кг. Также Владимир Юмшанов занял 2-е место в весовой категории до 70 кг. и Никита Валеев 2-е место в весовой категории до 92 кг.

Далее спортсмены будут готовиться к XXI Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары», которая состоится в Горном улусе с 6 по 11 июля.

Поздравляем наших студентов с победой! Желаем вам огромного терпения, внутреннего вдохновения и непоколебимой уверенности в своих победах!