30.04.2021
15:15
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Образование

Студенты АГАТУ — призеры конкурса Конституционного суда Якутии

В эти дни состоялось торжественное награждение победителей конкурса эссе «День Республики Саха (Якутия): на пути к столетию. Взгляд молодёжи на дальнейшее развитие государственности Якутии в составе РФ», который был проведён Конституционным судом РС (Я) и Ассоциацией юристов РС (Я).

Конкурс проходил среди студентов средних специальных и высших учебных заведений. По результатам конкурса четверо студентов колледжа технологий и управления АГАТУ вошли в числе призёров и награждены соответствующими дипломами.

Дипломом 2 степени награждены:

Ларионова Айыына, группа ПСО-20-1;

Ефимов Максим, группа ПСО-20-1;

Никифоров Айаал, группа ПСО-19-2.

Руководитель: Гуляева Елена Николаевна.

Дипломом 3 степени награждён:

Борисов Эрхан, группа ПСО-20-2;

Руководитель: Дуткина Елена Владимировна.

Поздравляем наших студентов и желаем не останавливаться на достигнутом, покорять новые горизонты!

Фото: Пресс-служба АГАТУ.
Источник: Пресс-служба АГАТУ.
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