Студенты АГАТУ — призеры конкурса Конституционного суда Якутии
В эти дни состоялось торжественное награждение победителей конкурса эссе «День Республики Саха (Якутия): на пути к столетию. Взгляд молодёжи на дальнейшее развитие государственности Якутии в составе РФ», который был проведён Конституционным судом РС (Я) и Ассоциацией юристов РС (Я).
Конкурс проходил среди студентов средних специальных и высших учебных заведений. По результатам конкурса четверо студентов колледжа технологий и управления АГАТУ вошли в числе призёров и награждены соответствующими дипломами.
Дипломом 2 степени награждены:
Ларионова Айыына, группа ПСО-20-1;
Ефимов Максим, группа ПСО-20-1;
Никифоров Айаал, группа ПСО-19-2.
Руководитель: Гуляева Елена Николаевна.
Дипломом 3 степени награждён:
Борисов Эрхан, группа ПСО-20-2;
Руководитель: Дуткина Елена Владимировна.
Поздравляем наших студентов и желаем не останавливаться на достигнутом, покорять новые горизонты!
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