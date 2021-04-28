Студенты АГАТУ приняли участие в конкурсе «Моя профессия — IT»
Студенты АГАТУ приняли участие в конкурсе «Моя профессия — IT»: определены победители отборочного этапа по категории «В».
С 22 по 25 апреля 2021 г. в городе Якутске состоялся отборочный этап VI республиканского конкурса для студентов СПО и вузов «Моя профессия — IT».
В этом году Арктический государственный агротехнологический университет выступил в качестве соорганизатора конкурса. Отборочный этап вызвал большой интерес среди студентов разных учебных заведений и в нем приняли участие всего 87 человек, 29 команд.
В первый день был проведен образовательный семинар для менторов. Ментором от АГАТУ выступил Дамдинжапов Баир Жамсоевич. В течение трех дней на традиционном хакатоне участниками были разработаны проекты по направлениям: цифровая образовательная среда, цифровой университет и др. Также специалистами научно-исследовательской части АГАТУ были разработаны уникальные задания для включения в кейс заданий конкурса «Моя профессия – ИТ» 2021.
Итоги хакатона:
Команда «Fight Back» в составе Сыроватской Ираиды Николаевны, студентки группы ИСИТ-19, Пахомова Мирослава Германовича, студента группы ВСЭ-18-2, Филиппова Александра Владимировича, студента группы ТЕХ-17 заняла 2 место.
В финал хакатона от АГАТУ прошли команды:
- Fight Back;
- BIT ENERGY.
Участники конкурса получат материальную поддержку от АГАТУ за активное участие в хакатоне, также каждый участник хакатона получит сертификат от организаторов конкурса «Моя профессия – ИТ» 2021.
Организационный комитет конкурса выражает благодарность администрации АГАТУ за организацию участия студентов университета в отборочном этапе на высоком уровне.
Спонсорами мероприятия являются крупнейшие компании ИТ отрасли: «InDriver», «MyTona», «Fnstic», Республиканский центр информационных технологий и ПАО «Ростелеком». Информационный партнер – Ykt.ru.
По итогам всех отборочных этапов в муниципальных образованиях республики лучшим командам будут выданы путевки на финальные состязания, которые состоятся в начале мая. Победителям «Моя профессия — IT» будут выделены целевые места в лучших ВУЗах страны, финалистам будут вручены призы от спонсоров мероприятия.
+7 (999) 174-67-82