Студенты АГАТУ помогут зоопарку «Орто Дойду»

АГАТУ подписал соглашение с якутским зоопарком «Орто дойду»

Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве с республиканским зоопарком «Орто дойду». В рамках соглашения будут реализованы совместные научные проекты, направленные на подготовку студентов университета.

Участники во время совещания обсудили планы сотрудничества, а также поговорили о важности профессии ветеринарного работника в современных реалиях.

«Обеспечение подготовки студентов посредством проведения выездных лекций, семинаров и других форм обучения очень важная практическая часть для получения качественного образования в агропромышленном секторе. В рамках соглашения приняты обязательства по формированию коллекции зоопарка сельскохозяйственными видами животных. Так, на днях нами в зоопарк передан молодняк якутской породы, размножением и популяцией которого займутся наши студенты», — прокомментировал врио ректора Константин Кривошапкин.

Подводя итоги встречи, стороны поддержали озвученные предложения и договорились о дальнейшей совместной работе.