Студенты АГАТУ будут учиться в Норвегии

В январе этого года в АГАТУ прошли собеседования студентов для обучения по обменной программе Университета Арктики «Север-Северу». Впервые в истории федерального университета двое студентов бакалавриата получили грант по программе north2north на обучение в Норвегии на осенний семестр 2021 года.

«Для меня это новость стала неожиданной. Я очень благодарен многим преподавателям особенно Оксане Николаевне Ивановой, думаю это победа, путь к большому будущему в моей жизни», — говорит Ян Потапов ИФ, гр. ТС-19

Программа академической мобильности north2north предоставляет возможность учиться в разных регионах Севера и направлена на удовлетворение потребностей жителей северных сообществ при помощи высококачественного образования с упором на арктическое измерение в преподавании и содействие появлению новых возможностей для обучения, преподавания и проведения важных исследований в различных регионах Севера.

В числе участников программы north2north — университеты и колледжи Дании, Гренландии, Фарерских островов, Канады, США, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии и России, предлагающие курсы северной тематики.

Координатором данного проекта в АГАТУ является И.А. Дранаева И.А. – начальник отдела международного и межрегионального сотрудничества, официальное контактное лицо программы Север-Северу Новгородова М.И., главный специалист ОМиМС.

«north2north способствует обменам студентами, сотрудниками и преподавателями, которые могут принести пользу населению Севера и развить осознание себя «гражданами Севера». north2north стремится повысить мобильность и обмен в тематических сетях Университета Арктики и привлечь студентов к научной работе.

Международная академическая мобильность доступна на всех уровнях: бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Период обмена может быть краткосрочным от 1 до 3 недель или долгосрочным до одного года. Студенты, преподаватели и сотрудники арктических высших учебных заведений-членов Университета Арктики имеют право участвовать в программе», – рассказывает Ирина Александровна Дранаева, начальник ОМиМС.

«Я сначала не поверила, когда узнала, что получила грант на обучение, даже перепроверила несколько раз. Я очень рада, и с нетерпением жду начала следующего семестра», — отметила Алена Иванова ФВМ, гр. БО-19

Для нее получение гранта стало радостным и неожиданным событием. Это говорит о том, что все ее усилия и старания научного руководителя не прошли даром.

Напомним, что в 2020 году вузы были вынуждены отказать обменные программы и гранты многим студентам из-за ситуации с COVID-19 всем мире. Поэтому на 2021 учебный год было принято решение принимать заявки только от студентов бакалавриата.