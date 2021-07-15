Студенты АГАТУ будут учиться в Норвегии

Студенты АГАТУ Ян Потапов и Алена Иванова стали победителями гранта «Север к Северу» UArctic (Университет Арктики) на обучение в Норвегии в течение семестра в 2021-2022 учебном году. Конкурс проектных заявок членов Университета Арктики (UArctic) предназначен для сетевых проектов в области исследований и образования в Арктике и проходит ежегодно.

«Я рад тому, что поддержка по гранту покрывает расходы на обучение, проживание и питание, также из него выплачивается ежемесячная стипендия. Размер гранта на каждого студента составляет 40 тыс. норвежских крон», — делится своими впечатлениями студент 2 курса группы ТС-19, инженерного факультета Ян Потапов. Ян пройдет обучение в весеннем семестре 2022 г. в Университете Берген, г. Берген, Норвегия.

«Я смогу улучшить знание иностранного языка, так как во время весеннего семестра буду в городе Будё, где все говорят на английском языке», — комментирует студентка 2 курса группы БО-19, факультета ветеринарной медицины Алена Иванова. Алена будет обучаться в Университете Норд, г. Будё, Норвегия, в течение весеннего семестра в 2022 г.

Напоминаем, что конкурс на грант «Север к Северу» является ежегодным и проводится по линии UArctic. Следующий конкурс начнется весной 2022 г. и студентам АГАТУ вновь откроется возможность пройти обучение в арктических странах – Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция, Исландия, Канада, США (Аляска).

Кроме того, в отделе международного сотрудничества АГАТУ отметили, что в вузе ежегодно проводятся бесплатные курсы английского языка и студенты смогут в течение года улучшить свои знания, чтобы в будущем иметь возможность участвовать в международных конкурсах, набор в учебную группу начнется осенью 2021 г.