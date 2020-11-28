Студентов-якутян острова Русский поддерживают продуктами

27 ноября во Владивостоке была организована повторная гуманитарная помощь студентам, проживающим в общежитиях кампуса Дальневосточного федерального университета. В данный момент на территории кампуса продолжаются проблемы с запасами продуктов в магазинах.

В этот раз «руку помощи» молодежи протянула ООО «Якторг (Сахаэргиэн)». Руководитель компании Павел Самостаев родом из города Мирный, в настоящее время проживает во Владивостоке. С его помощью были приобретены продукты питания первой необходимости для ребят, а постпредство Якутии по ДФО взяло на себя организацию передачи продуктов нуждающимся студентам.

Напомним, что неделю назад на Владивосток обрушились аномальные осадки в виде ледяных дождей, из-за чего мост, соединяющий материк и остров, закрыли по техническим причинам. В настоящее время мостовой переход еще закрыт, конструкцию все еще покрывают тонны льда. Службы МЧС прибегли к помощи промышленных альпинистов. А пока альпинисты работают, жители острова пользуются паромной переправой.

Постпредство Якутии по ДФО продолжает следить за ситуацией на Русском острове, находясь в постоянном контакте с якутской молодежью. И от лица всех студентов кампуса ДВФУ благодарит за такую своевременную помощь, которую оказывают землякам якутские бизнесмены.