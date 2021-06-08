Студентов привлекут к тушению лесных пожаров

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

Оперативную обстановку с лесными пожарами на территории Якутии обсудили на заседании оперативного штаба с участием премьера республики Андрея ТАРАСЕНКО.

О принимаемых мерах по тушению лесных пожаров доложились представители Вилюйского, Верхневилюйского, Кобяйского, Нюрбинского, Сунтарского, Томпонского, Усть-Майского и Хангаласского районов.

Всего в пределах 10 км зоны действует 8 лесных пожаров, по которым принимаются оперативные меры по тушению. Это участки, которые находятся на удалении от посёлков Мар и Арангастах в Нюрбинском районе, Тюбяй и Тумул в Сунтарском районе, Далыр и Булгуняхтах в Верхневилюйском районе, Хани Мирнинского района.

Как доложил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин АФАНАСЬЕВ, всего в республике ведётся тушение 22 лесных пожаров на территории 10 районов: Нюрбинского — 3, Сунтарского — 4, Кобяйского — 4, Вилюйского — 1, Верхневилюйского — 2, Ленского — 1, Усть-Майского — 1, Хангаласского — 1, Томпонского — 2, Нерюнгринского — 3, из которых 6 локализовано.

Как сообщили в Минмолодёжи Якутии, созданы противопожарные отряды студентов, в настоящее время ведётся работа по формированию бригад. Председатель правительства поручил первому заместителю Дмитрию САДОВНИКОВУ совместно с министерством сделать распределение бойцов студотрядов по всем районам.

Всего на тушении лесных пожаров в Якутии задействовано 1 610 человек, включая сотрудников Авиалесоохраны, МЧС, Якутлесресурса, работников лесничеств и местных жителей. Парашютисты-десантники, прибывшие вчера из Владивостока и Хабаровска, прошли инструктаж и работают на территории Верхневилюйского и Нюрбинского районов. Также прибыл самолёт «Полярные авиалинии», на котором доставили дополнительное оборудование и инвентарь, прибыли лётчики-наблюдатели по Вилюйской группе районов.

Всего задействовано 22 воздушных судна, которые осуществляют авиационное патрулирование лесов по 18 районам и г. Якутск, на них доставляют продукты питания, необходимое оборудование и используются для переброски групп по периметру лесного пожара.