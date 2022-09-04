04.09.2022
17:25
224

Образование

Студентки из ДНР начинают учебу в СВФУ

Анастасия Ковальчук и Валерия Боровинских из города Кировское Донецкой Народной Республики встретились с ректором Северо-Восточного федерального университета Анатолием Николаевым. Они поступили в институт зарубежной филологии и регионоведения и будут учиться на преподавателей английского и китайского языков.

«Я рад, что выбор Анастасии и Виктории пал на наш университет. Поступив в СВФУ, они открыли для себя не только Якутию – красивый, в то же время суровый регион, но и вуз, готовый предоставить высокое качество обучения. Надеюсь, им не потребуется много времени на адаптацию и они как можно скорее погрузятся в студенческую жизнь, найдут занятия по душе и обретут здесь новых друзей», – сказал Анатолий Николаев.

Ранее между Республикой Саха (Якутия) и городом Кировское было подписано соглашение о сотрудничестве. Прибывшим из ДНР Анастасии и Виктории, вне учебного времени будут предоставлены дополнительные занятия. «Последние два года из-за пандемии мы практически не учились, а дистанционное обучение проводилось лишь формально. Визуального контакта с учителем не было, вся учеба велась путем переписки в мессенджерах, поэтому нам не помешают дополнительные занятия», – поделились Анастасия и Виктория.

Сейчас новоиспеченным студенткам СВФУ предстоит процедура оформления официальных документов. Кроме этого, Анатолий Николаев распорядился обеспечить их всем необходимым для комфортного проживания и обучения в университете.

Справка:

В 2022-2023 учебном году в СВФУ поступили четыре студента из Донецкой Народной Республики и один из Луганской Народной Республики. Они выбрали институт зарубежной филологии и регионоведения, а также филиалы СВФУ – в Нерюнгри и Мирном.

Источник: Пресс-служба Северо-Восточного федерального университета

Фото: Анастасия ОСИПОВА, отдел новых медиа и интернет коммуникаций СВФУ

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх