Студентки из ДНР начинают учебу в СВФУ

Анастасия Ковальчук и Валерия Боровинских из города Кировское Донецкой Народной Республики встретились с ректором Северо-Восточного федерального университета Анатолием Николаевым. Они поступили в институт зарубежной филологии и регионоведения и будут учиться на преподавателей английского и китайского языков.

«Я рад, что выбор Анастасии и Виктории пал на наш университет. Поступив в СВФУ, они открыли для себя не только Якутию – красивый, в то же время суровый регион, но и вуз, готовый предоставить высокое качество обучения. Надеюсь, им не потребуется много времени на адаптацию и они как можно скорее погрузятся в студенческую жизнь, найдут занятия по душе и обретут здесь новых друзей», – сказал Анатолий Николаев.

Ранее между Республикой Саха (Якутия) и городом Кировское было подписано соглашение о сотрудничестве. Прибывшим из ДНР Анастасии и Виктории, вне учебного времени будут предоставлены дополнительные занятия. «Последние два года из-за пандемии мы практически не учились, а дистанционное обучение проводилось лишь формально. Визуального контакта с учителем не было, вся учеба велась путем переписки в мессенджерах, поэтому нам не помешают дополнительные занятия», – поделились Анастасия и Виктория.

Сейчас новоиспеченным студенткам СВФУ предстоит процедура оформления официальных документов. Кроме этого, Анатолий Николаев распорядился обеспечить их всем необходимым для комфортного проживания и обучения в университете.

Справка:

В 2022-2023 учебном году в СВФУ поступили четыре студента из Донецкой Народной Республики и один из Луганской Народной Республики. Они выбрали институт зарубежной филологии и регионоведения, а также филиалы СВФУ – в Нерюнгри и Мирном.

Источник: Пресс-служба Северо-Восточного федерального университета