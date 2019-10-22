Студентка Якутской балетной школы – стипендиат Фонда Галины Улановой!

Фонд великой русской балерины Галины Улановой, возглавляемый народным артистом СССР и России Владимиром Васильевым, с 2004 года осуществляет программу присвоения ежегодных стипендий талантливым учащимся и студентам профессиональных хореографических учебных заведений. Стипендиатами Фонда становились такие артисты, как звезда мирового балета Сергей Полунин, прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова, солисты Баварского государственного театра Эльвина Ибраимова, Мариинского театра Кристина Шапран, Большого театра Ксения Жиганшина.

Ранее стипендиатами Фонда Галины Улановой из числа студентов Якутской балетной школы имени А. и Н. Посельских становились Венера Федотова — солистка Государственного театра оперы и балета Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона, Ангелина Сивцева — артистка Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, Зоя Дансарунова — артистка Русского национального балетного театра, Иван Матвеев — студент 3 курса, в этом году приглашен в Академию танца Бориса Эйфмана.

Обладательницей именной стипендии в 2019 году стала выпускница колледжа Егорова Саяна. Такая высокая оценка творческого потенциала Саяны является ещё и оценкой мастерства её педагога – заслуженной артистки РФ и РС(Я) Оксаны Абрамовой и всей Якутской балетной школы. Саяна является неоднократным лауреатом ежегодного конкурса постановщиков, республиканского конкурса исполнителей классического танца «Надежда», «Дивертисмент», дипломантом I Российско-японского евразийского конкурса артистов балета, участницей программы Гранта Президента РФ В.В. Путина по сопровождению и поддержке выпускников ОЦ «Сириус», Международного фестиваля этнокультуры «Молодая Арктика» в г. Санкт-Петербург. Способности студентки ранее отмечены стипендиальной поддержкой Рескома профсоюза работников культуры РС(Я), НП «Амвей».

Гордимся и поздравляем Саяну, ее преподавателя, Абрамову Оксану Ивановну, а также весь педагогический коллектив колледжа! Желаем дальнейших профессиональных успехов!