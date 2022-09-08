Студентка Якутской балетной школы стала стипендиатом Фонда Галины Улановой 😍👏

Фонд Галины Улановой учредил именную стипендию студентке III курса Якутской балетной школы им. А. и Н. Посельских Алисии Пак, класс педагога заслуженной артистки РС (Я) Дарии Ивановны Дмитриевой.

— Хочется поздравить Алисию с присуждением премии, это действительно очень почетно и важно для начинающих артистов, когда их труд и талант поддерживается подобным образом. Не так давно нами было принято решение вручить Алисии и ее коллеге Ивану Одинцову звания отличников культуры республики. Это талантливые ребята, гордость нашего региона, — отметила заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина.

Алисия Пак – надежда и гордость школы, продолжатель династии Посельских. Ее особым даром является природный легкий прыжок с элевацией, врожденное эмоциональное восприятие музыки, живое творческое воображение и яркая исполнительская индивидуальность.

Алисия является лауреатом международных и всероссийских конкурсов. В 2021-2022 учебном году удостоена почетного знака «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)». Ежегодно проходит обучение для талантливых и одаренных детей России в Образовательном центре «Сириус» Фонда «Талант и Успех» в г. Сочи. Сегодня Алисия обладательница стипендии Фонда Галины Улановой.

Успех ученика – это итог совместного труда педагога и воспитанника, результат их сотрудничества, соавторства, общего творческого поиска. Каждая победа рождает желание идти вперед, покорять новые вершины.

Справка:

Фонд Галины Улановой проводит работу по сохранению имени и памяти великого балетного искусства Г.С. Улановой и расширяет программу стипендиатов. Президентом Фонда является народный артист СССР Владимир Викторович Васильев. Стипендиатами могут быть учащиеся профессиональных хореографических училищ, школ, академий, колледжей Российской Федерации, а также школы Большого театра в Бразилии. Основными критериями при выборе кандидата на стипендию являются его одаренность в искусстве танца, успехи в учебе, проявление индивидуальности и личностных качеств.

Творческие достижения Алисии Пак:

— лауреат I премии (золото) VI Международного конкурса хореографических учебных заведений «Орлеу» в номинации «Современный танец», г. Алматы (Казахстан), 2018г.;

— лауреат III премии (бронза) VI Международного конкурса хореографических учебных заведений «Орлеу» в номинации «Народный танец», г. Алматы (Казахстан), 2018г.;

— лауреат III премии (бронза) VI Международного конкурса хореографических учебных заведений «Орлеу» в номинации «Классический танец», г. Алматы (Казахстан), 2018г.;

— дипломант I Монгольского международного конкурса балета, г. Улан-Батор (Монголия), 2018 г.;

— дипломант Корейского международного балетного конкурса (KIBC), г. Сеул (Республика Корея), 2019г.;

— обладательница Гран-при регионального этапа российской национальной премии «Студент года – 2020», в номинации «Творческая личность»;

— лауреат российской национальной премии «Студент года – 2020», в номинации «Творческая личность», г. Москва, 2020г.;

— обладательница Специального диплома «За артистизм и легкое исполнение» XX молодежных Дельфийских игр России, 2021 г.;

— лауреат II премии Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в номинации «Характерный и народно-сценический танец», 2021 г.;

— обладательница Гранта Целевого Фонда будущих поколений РС (Я);

— победительница проекта телеканала «Россия Культура» «Большие и маленькие», 2021 г.;

— стипендиат Благотворительного фонда Светланы Захаровой, 2021 г.

-лауреат 1 премии в номинации «Народно-сценический танец» Международного фестиваля-конкурса хореографических училищ (колледжей) и академий «Малый Нуреевский», г. Уфа, 2021 г.;

— дипломант в номинации «Классический танец» Международного фестиваля-конкурса хореографических училищ (колледжей) и академий «Малый Нуреевский», г. Уфа, 2021 г.;

— дипломант в номинации «Современная хореография» VII международного конкурса-фестиваля хореографических учебных заведений «Орлеу», г. Алматы (Казахстан), 2021 г.

— стипендиат Главы РС(Я), 2021 г.

— отличник культуры РС(Я), 2021 г.

— финалистка Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в номинации «Современный танец» г. Йошкар-Ола, 2022 г.

— дипломант XVII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск – 2022» им. Екатерины Максимовой, обладатель специального приза Московского общества любителей балета «Сильфида», г. Пермь, 2022 г.

— дипломант XIV Международного конкурса артистов балета, г. Москва, 2022 г.;

— лауреат III премии, обладатель бронзовой медали Южноафриканского международного балетного конкурса. SAIBC, г. Кейптаун, 2022 г.