Студентка укусила сотрудника полиции: Возбуждено уголовное дело

В Чурапчинском районе прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту применения студенткой насилия в отношении сотрудника полиции

Прокуратура Чурапчинского района признала законным возбуждение уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

При возбуждении уголовного дела установлено, что студентка одной из образовательных организации, находясь в вечернее время в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта и нарушения правил проживания в общежитии, при препровождении на служебном автомобиле в отдел полиции, не соглашаясь с законными требованиями сотрудников полиции нанесла одному из них многочисленные удары руками и ногами, а также укусила сотрудника через форменное обмундирование.

Уголовное дело расследуется следователем Чурапчинского МСО СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

Прокуратура разъясняет, что применение насилия в отношении представителя власти, либо угроза его применения согласно санкции ч.1 ст.318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет. В случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы (ч.2 ст.318 УК РФ).