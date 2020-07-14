Студентка СВФУ: Как я стала эко-активисткой

Все начинается с себя! Осознанных все больше

Никто не знает точно, сколько мусора производят люди. Численность населения постоянно растёт, в окружающую среду попадает все больше отходов, чем когда-либо прежде. Задумывался ли ты, что происходит с мусором на свалках? Как влияет пластик на экологию? Воздух? Воду? Почву? Людей? Что природные загрязнения наносят урон нам самим.

Эко-активисты вносят определенный вклад в защиту окружающей среды. Студентка СВФУ Клара ГАВРИЛЬЕВА поделилась своей историей с SakhaLife.

— Мой путь эко-активиста начался после объявления первого раздельного сбора вторсырья летом прошлого года. В Якутске на площади Ленина прошла масштабная акция, благодаря таким крутым ребятам, как Ирина МАТВЕЕВА, Ирина БУГАЕВА, компания «Планета электро», «ЭкоПартнёр», «Чол сир» и многим другим, особенно волонтёрам. Ого! Неужели только год прошёл?

— Как к тебе пришло осознание того, что экология в опасности?

— Не думаю, что осознание пришло вот так резко, как какая-то идея. Ведь катастрофы по вине человека, касательно природы случались и задолго до нас всех и продолжаются по сей день. Каждый раз всё это копится, как сосуд с водой. И когда выдался шанс хоть как-то изменить то, что в моих силах, я сразу же приняла участие в сборе. А такие привычки, как не брать пакет в магазине, бережно относиться ко всем вещам и одежде, выключать электроприборы, воду, и не выкидывать еду, всегда у меня были с детства, родители научили такому отношению.

Очень пугает тот факт, что в Якутии насчитывается 263 «легальные» свалки, но при этом они все являются несанкционированными. Сколько выбрасывается отходов в ближайшие лесопосадки – никто не считает. Так как на свалку отправляется все подряд, то в процессе гниения и разложения выделяются ядовитые соединения, газы. Если говорить об экологии, свалках, отходах я точно не усну, обо всех подробностях можете узнать на инстаграм странице наших главных инициаторов сбора вторсырья в Якутске: https://www.instagram.com/rsbor_ykt/?hl=ru https://www.instagram.com/yakutsk.eco/?hl=ru

— Вносила ли ты собственный вклад в различные проекты?

— Личный вклад заключался в том, что благодаря моей идее и поддержке активистов профсоюза филологического факультета Северо-Восточного федерального университета, мы начали разделять бутылки маркировки ПЭТ1/PET1 и пластик ПП5/РР5. Таким образом, до пандемии мы сдали 4 больших мешка бутылок и мешок пп5. Надеюсь, что сейчас ребята также сдают и копят у себя дома. Это был потрясающий опыт!

Вообще сдача вторсырья проходит в несколько этапов, начиная с подготовки сдаваемого материала, то есть чистки, сортировки, обработки, заканчивая прекрасным ощущением, что ты наконец-то сдал их. На мероприятиях проходят гараж сейлы, мастер-классы «как подарить новую жизнь старым вещам», лекции и, конечно, сам приём сырья. Чем больше говоришь о проблеме, тем больше людей подтягиваются и приходят к какому-то единому мнению, предлагая свои пути решения, поэтому масштабные мероприятия очень важны.

— Какие эмоции ты испытываешь, помогая окружающей среде? То, что ты делаешь просто потрясающе! Ведь есть люди, которые совершенно ничего не делают для защиты, а наоборот портят, мусоря на улицах, природе.

— Разные эмоции, больше всего гордость и удовольствие. Люди разные, как и наши эмоции. Каждый сам решает, что для него хорошо или плохо. Главное — рассказывать, говорить, предлагать что-то делать, кто-то, да обязательно услышит. Семья меня поддерживает, отнеслись спокойно, даже не злятся, когда дома храню сырьё. (смеется)

— С чего начать тем, кто хочет заботиться об экологии?

— Сортировка — это очень простою Главное — начать, а как и с чего, каждый выбирает для себя. Я начала с бутылок, сейчас сортирую всё, что можно сдать: бутылки, пп5, крышки, картон, макулатура, алюминий, батарейки и, конечно же, компост. Использую сеточки для овощей и фруктов, ношу с собой воду. Постоянные пункты приёма в Якутске есть в нескольких местах, в том числе Юником и 203 микрорайон. Одежду стараюсь в лишний раз не покупать, если же приходится, то выбираю качественные вещи, потому что индустрия моды также сильно влияет на экологию. Самое главное — начать хотя бы с чего-нибудь маленького, и поощрять себя за маленькие победы!

— Есть ли прогресс в эко-движении в сравнении с предыдущими годами?

— Прогресс эко-движения невероятный! Осознанных людей всё больше, как и осознанных предприятий. Например, такие как «ГоуГрин», «ЭкоПолоскун», «Уестлесс». Очень сильно радует это!! Многие школы приглашают волонтёров рассказать о раздельном сборе, привлекая тем самым, наше будущее поколение к осознанной жизни! Лучше всего начать с себя, а другие подтянутся.