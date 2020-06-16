Студентка из Якутии разработала приложение для сохранения умирающих языков России

Студентка из Якутии Алина Владимирова разработала проект Lingua Bear для сохранения исчезающих языков, который в конце этого месяца будет защищать в Новосибирском государственном техническом университете в формате «Стартап как диплом».

К 2020 году 136 языков в России находятся в опасности, и 20 из них уже признаны мертвыми. Такие цифры приводятся в интерактивном Атласе исчезающих языков мира, опубликованном на сайте ЮНЕСКО.

Алина Владимирова как носитель языка и представитель народа саха знает об этой проблеме: «Мой родной язык — якутский, саха тыла, который относится к уязвимым языкам России. Если на ситуацию никак не воздействовать, то количество носителей моего родного языка будет серьезно уменьшаться. Исчезнет не только язык, но и ценности, история, культура и знания. Чтобы этого не допустить, наше поколение должно быть вовлечено в процесс его сохранения и поддержания».

Для подготовки проекта студентка НГТУ НЭТИ провела опрос на территории Якутии, в котором приняли участие более 160 человек. Исследования показали, что около 70 % опрошенных признают острой проблему сохранения родного языка и более 90 % из этой группы готовы использовать мобильное приложение Lingua Bear для изучения и сохранения родного языка.

Стартап Lingua Bear — мобильное приложение для сохранения «умирающих» языков России. Один из основных разделов в приложении будет посвящен их изучению: упражнения и аудиотесты, переводчик, аудиокурсы, разговорник, правила по грамматике и задания к ним. Другим наполнением приложения станет раздел с информацией о культурах и традициях народов: народные песни, фильмы с субтитрами, достопримечательности, национальные блюда, национальные праздники и одежда. В сравнении с существующими аналогами главным преимуществом мобильного приложения студентки станет единая платформа для сохранения «умирающих» языков по всей России.

Полезным Lingua Bear станет не только для носителей языка, но и для туристов, иногородних и обучающихся студентов по обмену, которым интересно изучить язык, культуру, познакомиться с ценностями народа и национальной кухней. Благодаря переводчику платформа облегчит общение с местными жителями, а удобная навигация покажет исторические места с достопримечательностями. Приложение будет доступно для скачивания на устройства с операционной системой IOS и Android. Обучение может протекать в любое удобное время для пользователя.

Сейчас заявка на финансирование проекта рассматривается в Якутском технопарке. Министерство культуры и министерство образования и науки республики уже обозначили свою поддержку в реализации стартапа. В конце 2020 года запланирован выпуск пилотного проекта приложения по якутскому языку в республике. На данный момент приложение недоступно для скачивания, но, по словам Алины, его можно будет скачать в следующем году через App Store или Google Play.

Ссылка: http://ysia.ru/studentka-novosibirskogo-tehuniversiteta-sozdala-startap-po-spaseniyu-umirayushhih-yazykov/