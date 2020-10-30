Студентка АГАТУ выиграла две золотые медали на чемпионате России по пауэрлифтингу

Студентка 4 курса Факультета лесного комплекса и землеустройства АГАТУ Людмила Пахомова завоевала две золотые медали на чемпионате России по пауэрлифтингу среди слепых.

Федерация спорта слепых провела чемпионат России по пауэрлифтингу. Соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями прошли в г. Брянске. Чемпионат проходил в двух дисциплинах: жим лежа и троеборье, его участниками стали около 70 спортсменов.

Людмила Пахомова — воспитанница заслуженного тренера России Петра Давыдова:

«Тренер, я благодарю Вас за все те усилия, время, наставления и большую проделанную работу, которую Вы в меня вложили. Мои достижения — это Ваш усердный труд. Спасибо за подсказки, помощь, дружбу, веру в успех. Вы —лучший!», — поблагодарила тренера чемпионка в своей странице в социальной сети Instagram.

Также спортсменка поблагодарила за помощь и поддержку ректора АГАТУ Ивана Слепцова, своих родителей, родственников, друзей и земляков из Мегино-Кангаласского улуса.

Впереди спортсменку ждет очередной старт – Кубок России. Турнир пройдет под эгидой Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На спортивную арену выйдут около 150 спортсменов — отметили в издании «Спорт Якутии».