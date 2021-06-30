Студентка АГАТУ стала финалистом Форума «Восток»

Всероссийский молодежный образовательный Дальневосточный форум «Восток» пройдёт с 12 по 17 июля в г. Владивосток. Мероприятие направлено на содействие по формированию конкурентоспособной экономики, обеспечивающей достойное место Дальнего Востока в пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона, а также решению основных задач по привлечению молодого населения в Дальневосточный регион.

Напомним, что ежегодный форум проводится с целью повышения качества жизни на территории ДФО, а также привлечению и закреплению молодежи на Дальнем Востоке.

Студентка АГАТУ от экономического факультета Ираида Хань стала финалистом форума. Она представит университет на очном этапе в Приморском крае.

«В финал из Якутии прошли всего 11 человек. Я очень рада, что форум поддерживает молодежные проекты. Молодежь – это двигатель прогресса. Совместная работа над кейсами поможет нам получить бесценный опыт для развития нашего университета, Якутии и страны», — прокомментировала Ираида.

Финалисты будут работать над кейсами по формированию привлекательного образа Дальневосточного региона для молодежи и будут защищать инициативные проекты в Грантовом конкурсе. По результатам очного этапа участники могут получить предложения по стажировке, трудоустройству и по реализации своих проектов.