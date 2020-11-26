Студентам-якутянам острова Русский оказана помощь
24-го ноября в г. Владивосток в рамках благотворительной акции «Республика Добра» были переданы продукты питания нуждающимся студентам-якутянам Дальневосточного федерального университета, проживающим в общежитиях на территории кампуса университета на острове Русском.
Приморская общественная организация молодёжи из Якутии «Кэскил» совместно с представительством Якутии по ДФО организовали закуп и доставку продуктов питания на остров. Так, к 17:00 часам продукты были доставлены паромом на остров и в течение трёх часов продукты были получены студентами.
Напомним, что на остров Русский, где находится Дальневосточный федеральный университет, на данный момент можно попасть только на пароме. Мост, соединяющий материк и остров, закрыли из-за сильного обледенения наружной поверхности пилонов и вант моста.
В связи с этим, наблюдаются проблемы с запасами продуктов в магазинах кампуса и работе общепита на острове Русском.
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