Студентам СВФУ вручили именные стипендии от РИК ПЛЮС

На заседании ученого совета СВФУ 29 марта генеральный директор АО «РИК Плюс» Петр Алексеев вручил стипендии имени Александра Федотова и Виктора Ефимова четырем студентам Инженерно-технического и Финансово-экономического институтов университета.

Ежегодно «РИК Плюс» по представлению Инженерно-технического и Финансово-экономического институтов СВФУ отмечает студентов, добившихся высоких результатов в учебе. Компания вручает стипендии, учрежденные в память об Александре Ивановиче Федотове и Викторе Петровиче Ефимове, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие Якутии. Они были первыми руководителями Республиканской инвестиционной компании.

В этом году обладателями стипендии имени Александра Федотова стали Диана Сивцева (ИТИ) и Джулиана Сыромятникова (ФЭИ), стипендии имени Виктора Ефимова – Александр Деревцов (ИТИ) и Нюргуяна Парфенова (ФЭИ).

«Хотелось бы, чтобы стипендии стали дополнительным стимулом для лауреатов, чтобы они учились еще упорнее и добились определенных высот в своей деятельности во благо нашей республики», — сказал на церемонии награждения Петр Алексеев. Генеральный директор «РИК Плюс» поблагодарил руководство университета за сотрудничество, которое будет продолжено и впредь.

«Замечательно, что компания так поддерживает студентов, — студентка четвертого курса ФЭИ Джулиана Сыромятникова поделилась своими впечатлениями и планами. – Хочу поступить в магистратуру ФЭИ, выбрала специальность «управление персоналом». Одновременно буду работать, чтобы набраться опыта, встретить хорошего наставника».

Александр Деревцов совмещает учебу в магистратуре Инженерно-технического института и работу в НВЦ «Геотехнология». «Я использую стипендию на научную деятельность. Сейчас пишу магистерскую диссертацию на тему «Воздействие температурного режима зданий в Якутске на многолетнемерзлые грунты», и там нужно очень много изысканий и исследований».

Диана Сивцева учится на четвертом курсе ИТИ, пишет дипломную работу на тему инвестиций и уже работает в ООО «Фаворит Строй», там же и продолжит трудиться техническим дизайнером.