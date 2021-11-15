Студентам АГАТУ рассказали о межнациональном взаимодействии в регионе

В АГАТУ прошел семинар «Межнациональное взаимодействие в регионе: опыт прошлого и современные проблемы». Он стал заключительным семинаром, проведенным в рамках гранта Росмолодежи по проекту «Открытый мир». Лекцию провел доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ЭФ, кандидат философских наук Петр Жондоров. Студенты узнали, что представляют собой межнациональные отношения и к какой социальной сфере они относятся.

« Как известно, межнациональные отношения относятся к социальной подсистеме общества. Значение межнациональных отношений велико, так как в критическом варианте они носят конфликтный характер. Межнациональные конфликты очень опасны и даже могут привести к расколу общества, распаду государств. В истории известно немало таких случаев», — рассказал Петр Жондоров.

Также он отметил, что наш суровый край издревле заселялся предками юкагиров, эвенов и эвенков, якутов, а с 17 века попал под власть Московского (Русского) государства. Начиная с 90-х годов прошлого века происходит массовая миграция населения из Средней Азии и Кавказа. « В целом республика представляет регион преимущественно бесконфликтного межнационального взаимодействия. Это по возможности следует сохранять и развивать в дальнейшем», — подытожил спикер.

На семинаре присутствовали более 30 студентов, преимущественно из Таджикистана, которые с немалым интересом выслушали выступление по данной тематике и ответили на ряд вопросов.

Отметим, что проект «Открытый мир» направлен на интеграцию и социализацию иностранных студентов.