Студент Якутской ГСХА выиграл грант на Синергии Севера

С 21 по 25 августа в Намском улусе прошёл ежегодный Молодежный образовательный форум «Синергия Севера», где приняли участие студенты Факультета ветеринарной медицины Анастасия ЕЛИЗАРОВА, Инженерного факультета Любовь ПЕСТРЯКОВА и Октемского филиала Денис ИВАНОВ.

Студент 4-го курса направления «Агрономия» Иванов Денис Алексеевич презентовал на форуме проект «Разведение кроликов с использованием современных технологий в условиях Крайнего Севера» и стал победителем конкурса на предоставление грантов правительства Якутии в сумме 80 тысяч рублей.

«В общем, мне все очень понравилось, — делится впечатлениями Денис, — Наша команда была сплоченной, а руководители направления были открыты для обсуждения, дискуссии. Благодаря приглашенному коучу из Москвы, нам удалось выработать тот стиль выступления, который нам не удавалось уловить в течение многих лет.

По организации мероприятия не было никаких проблем: все было на высшем уровне, даже мелочи. Думаю, суть идеи форума – синергия, достигнута на 100%.

Что насчёт проекта, мы предложили заниматься кролиководством с использованием современных технологий (автоподогрев поильной воды, показатель уровня воды в бочке и система вывода аммиака из здания), а в будущем разработать робота с функцией автоматического кормления кроликов. Также мы решили отказаться от традиционного содержания в вольерах, так как это экономически неэффективно для ведения бизнеса из-за множества рисков, таких как высокая вероятность заболевания, неконтролируемое размножение и снижение качества популяции. Поэтому мы считаем, что выгоднее содержать кроликов в клетке внутри здания 6х6».

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«Наши студенты активно приняли участие в направлениях «Лидеры Якутии» и «Я-ИНЖЕНЕР», познакомились с активной и инициативной молодёжью нашей республики. В сентябре в Академии объявим конкурс среди студентов, по итогам которого будет создан Студенческий клуб. Активистов клуба в течение учебного года будем обучать проектной деятельности и лидерским навыкам», – поделилась Василина ЛУКИНА, советник ректора Якутской ГСХА, которая на форуме выступала руководителем направления «Лидеры Якутии».