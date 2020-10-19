Студент Якутского музыкального колледжа признан талантом Европы
Студент Якутского музыкального колледжа им. М.Н. Жиркова Дмитрий Пикутский стал лауреатом первой степени Международного дистанционного конкурса «Таланты Европы».
Международный дистанционный конкурс «Таланты Европы» прошел с 16 сентября по 15 октября на базе международных фестивалей и конкурсов Fiestalonia. Конкурс создан Испанским Фестивальным Комитетом как платформа творческих достижений конкурсантов и их педагогов. Конкурс даёт возможность участникам получить престижные европейские дипломы, а их педагогам сертификат с оценкой подготовленности конкурсанта. В нем участвуют представители всех стран. Состав жюри включает в себя деятелей культуры с мировыми именами, среди которых хореографы, вокалисты, дирижеры, музыканты, продюсеры, музыкальные критики из Испании, Франции, Италии, Китая, США и других стран.
Студент 4 курса вокального отделения Якутского музыкального колледжа (училища) им. М.Н. Жиркова Дмитрий Пикутский стал лауреатом I степени в категории от 16 до 19 лет, получив золотой диплом.
До этого Дмитрий стал лауреатом I степени ещё в одном конкурсе этого фестиваля «Онлайн Волна», который проходил с 6 августа по 5 сентября. После этого конкурса члены жюри отобрали семь участников во 2 тур. Дмитрий оказался в этой семёрке. Также в ноябре 2019 года он стал дипломантом XXIII Международного студенческого конкурса вокалистов Лидии Абрамовой «BELLA VOCE» в Москве.
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