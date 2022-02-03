Студент победил в конкурсе на разработку логотипа к юбилею Якутска

Победителем конкурса на разработку логотипа празднования 390-летия основания города Якутска, объявленного Окружной администрацией города Якутска в декабре прошлого года, стал студент 3 курса колледжа технологии и дизайна Василий Лукин.

Всего на конкурс поступило 16 заявок, среди участников художники, дизайнеры, копирайтеры, работники дизайн-студий, рекламных агентств, творческих объединений, студенты художественных училищ и ВУЗ-ов. Главный приз победителю – 90 000 рублей.

По решению конкурсной комиссии лучшим признан проект студента Василия Лукина, набравший большинство голосов.

Василий Лукин представил на конкурс 2 работы.

«В своей работе я попытался органично сочетать новое со старым. Ведь история нашей столицы начинается с 1632 года, со строительства Якутского острога. Сегодня наш город из небольшого острога превратился в современный и динамично развивающийся город», — сказал Василий Лукин.

Он подчеркнул, что сэргэ олицетворяет богатую духовную, национальные культуру, обычаи и гостеприимство.

«Кроме того градиент, переходящий с холодного оттенка синего к теплому самому летнему зеленому цвету показывает наш резко континентальный, контрастный природный климат. Этот логотип Якутска я часто представлял себе, изображенным на рекламных щитах — билбордах на улицах города», — добавил он.

Главный архитектор города Якутска Семен Сергеев был в составе жюри конкурса по разработке логотипа 390-летия Якутска.

«Хочу отметить, что достойных работ было много, но я тоже выбрал именно этот вариант. Поскольку в предложенной композиции автор очень лаконично представил самые главные символы города Якутска. Острог — первое сооружение, с которого началось строительство города, расположен на фоне современного здания, показывая развитие города за этот долгий период. И на фасаде здания мы видим не менее важный элемент – силуэт священной коновязи Сэргэ, это говорит о том, что мы не забываем наши традиции, наши корни», — подчеркнул Семен Сергеев.

По его мнению, цвет здания подобран с переходом от холодного к теплому, тем самым раскрывая климатические особенности территории и в то же время смотрится как витраж здания.

«Очень рад, что автором такой интересного предложения стал молодой человек, студент Якутского колледжа технологии и дизайна Василий Егорович Лукин, поздравляю его с победой и надеюсь, что мы еще увидим в последующем его интересные работы», — отметил главный архитектор города.

Председатель совета Якутского республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), действительный государственный советник 2 класса Руслан Васильев отметил, что логотип должен быть без излишеств — ясность и строгость форм, единство конструктивной системы, и это всё присутствует в логотипе «390 лет городу Якутску», разработанном студентом Василием Лукиным.

По мнению Руслана Васильева, силуэт надвратной башни Якутского острога на логотипе как раз символизирует, что Якутск — старинный город, имеющий и сохраняющий свою историю.

«Главный (фоновый) контур логотипа изображен в виде кубической стелы (новый растущий город), устремлённой ввысь, сохраняя исторические и генетические традиции своей славной истории», — отметил председатель Якутского республиканского отделения ВООПИК.

Кроме того, на логотипе присутствует сэргэ. Древние считали, что дух-иччи коновязи защищал жилище и жизненное пространство от негативного влияния злых сил.

«В исторических преданиях якутов указывается, что легендарные прародители якутов Омогой Баай, Эллэй Боотур и Улуу Хоро изначально поселились в долине Туймаада между двумя мысами священных гор Ытык Хая (Кангаласским и Табагинским мысами) задолго до прихода русских казаков-землепроходцев. И символом того периода является Сэргэ», — заключил Руслан Васильев.