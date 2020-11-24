Студент Марк Бурмистров: после стажировки хочу работать в ЯТЭК

Компания ЯТЭК уже много лет активно работает с молодыми кадрами: проводит профориентацию школьников и помогает студентам профильных учебных заведений получить практический опыт. Интерес к стажировкам в компании настолько высок, что запросы поступают даже из других регионов России. Студент из Саратова, Марк БУРМИСТРОВ, проходящий практику в ПАО «ЯТЭК», стал героем нашей постоянной рубрики «ЯТЭК-человек».

— Марк, расскажите, как Вы выбрали профессиональную область?

М.Б.: — Путь был долгим (смеется). В школе меня увлекла география. Я начал изучать материалы о месторождениях полезных ископаемых, о нефти и газе. Уже тогда понимал, что они имеют немаловажное значение в экономике страны. В 9 классе я определился с выбором специальности и колледжа. Сейчас я студент четвертого курса Геологического колледжа Саратовского Государственного Университета. У нас готовят специалистов в области разработки и эксплуатации месторождений нефти и газа, прикладной геодезии. Я изучаю дисциплину «Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования». Это важное направление, так как оно дает научное обоснование производственного процесса извлечения из недр полезных ископаемых.

— А почему Ваш выбор для прохождения практики остановился на компании ПАО «ЯТЭК»?

М.Б.: — С одной стороны, я всегда мечтал пройти практику именно в районе Крайнего севера. С другой – хотел стажироваться в крупной серьезной компании, чтобы в полной мере окунуться в производственные процессы. Стал искать информацию о компаниях и поиск привел меня на страничку ЯТЭК. Заинтересовался, начал звонить и узнавать, убедился, что ЯТЭК именно то, что мне нужно. Получилось совместить обе цели. Кто ищет, тот всегда найдет!

— Вы в Якутии впервые. Опишите, пожалуйста, свои первые впечатления о нашем крае.

М.Б.: — Я добирался до Якутска на поезде из Анапы 7 дней и по пути успел увидеть много новых мест. В Якутии я впервые, и она поразила меня видами необыкновенно красивой природы: богатые леса, горы, сибирские реки. Не могу не сказать про поразительное гостеприимство жителей Республики. О поселке Кысыл-Сыр, в который я собирался ехать, имел смутные представления. Конечно, знал, что он является центром газовой промышленности Республики. Но я представлял его совсем другим, думал, что здесь все по-простому, готовился жить в вагончиках. А оказалось, что это замечательный обустроенный поселок с большими планами развития на будущее.

— Марк, что чувствует студент, приехавший на практику? Какие были первые впечатления от производства?

М.Б.: — Я с нетерпением ждал начала практики на производстве компании ПАО «ЯТЭК», хотелось начать применять знания, полученные в ходе обучения в колледже. В первый день я очень волновался перед встречей с коллективом компании и знакомством с производством. Первые впечатления были очень яркими. Такого я не видел никогда, не мог поверить, что моя мечта стала реальностью. Геологоразведка, бурение, добыча и подготовка газа и газового конденсата, регенерация метанола, КРС и ПГИ, переработка газового конденсата, реализация газа, газового конденсата, СУГ, ДТ, бензиновой фракции – все те процессы, которые интересны мне с профессиональной точки зрения, входят в деятельность ПАО ЯТЭК. На стажировке я получил опыт в процессе добычи и сбора пластовой смеси на скважинах Средневилюйского месторождения, познакомился с установками комплексной подготовки газа, стабилизации и переработки газового конденсата, участком хранения и реализации готовой продукции, а также побывал на многих других объектах компании.

— В компании существует система наставничества. Есть ли у Вас наставник? И как работается в коллективе?

М.Б.: — Да, у меня есть наставник – КОВАЛЬСКИЙ Игорь Владимирович. К нему я могу обратиться с любым вопросом, он всегда поможет, все расскажет. Он очень отзывчивый и легкий в общении человек. Также мне помогает Станислав ШЕИН – начальник Цеха добычи. Он дает возможность познакомиться мне со всем производством, чтобы я получил больше опыта.

Моей практикой и моими успехами постоянно интересуется Директор по производству Анатолий Николаевич БАЕВ. Я постоянно ощущаю его поддержку. Это очень приятно и мотивирует. Именно Анатолий Николаевич направил меня для ознакомления и прохождении практики на Сборный Пункт (левый берег) СВ ГКМ. И там меня тоже очень хорошо встретили. Признателен мастерам по добыче нефти, газа и конденсата, ТИШКИНУ Владиславу и УЛЯРЫХ Михаилу, которые поделились со мной опытом работы на производстве.

Впечатления от коллектива очень теплые. Могу сказать, что команда ЯТЭКа – это дружные ребята, которые всегда помогут и поддержат в любой ситуации. Мы вместе не только работаем, но и проводим досуг. Когда я ехал на практику, у меня появилась маленькая мечта – половить рыбу на якутских реках. Когда коллеги про это узнали, позвали с собой на рыбалку. Осенью мы несколько раз выезжали.

— Молодым специалистам принято задавать вопрос о планах на будущее? О чем мечтаете, Марк?

М.Б.: — Однозначно, решение приехать в Якутию, и стажироваться в ПАО ЯТЭК было верным. Опыт, полученный на таком серьезном производстве, поможет мне успешно завершить учебу. Уверен, я буду с теплом вспоминать коллектив ЯТЭК, наставников и руководителей и, конечно, якутскую природу. В дальнейшем мне хотелось бы вернуться в Якутию и работать в компании по специальности оператора. Я уезжаю с надеждой, что обязательно вернусь в коллектив ПАО «ЯТЭК» и полюбившийся мне посёлок Кысыл-Сыр!