08.10.2022
13:57
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Якутия

Студент из Якутии стал лучшим шеф-поваром на международном гастрономическом фестивале

Студент Якутского технологического техникума сервиса Уруйдан Сидоров победил на III Международном гастрономическом фестивале «ASTAUfest-2022» в Казахстане. Он стал первым в номинации «Шеф-повар», сообщает ЯСИА. В техникуме сервиса отметили, что студенты участвуют в этом фестивале с прошлого года. В 2022 году 10 учащихся были представлены в номинации Виртуальный профессионал» по компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело», а участие в номинации «Шеф-повар» было в очном формате.

На «ASTAUfest-2022» также состоялась научно-практическая конференция «Современные образовательные проекты подготовки специалистов сервиса в системе технического и профессионального образования». Преподаватель профессионального цикла Якутского технологического техникума сервиса Саргылана Винокурова прошла стажировку и приняла участие в гастрономических сетах, мастер-классах именитых шеф-поваров Казахстана, Турции, Кореи, Киргизии, Узбекистана.

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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