Студент-финансист выиграл конкурс SakhaLife!

Подведены итоги нескольких конкурсов SakhaLife, а теперь пришло время объявить имя знатока якутского кино!

Им стал студент-финансист Андрей РУБЛЕВ. Человек со звучным именем и любовью к якутскому кинематографу учится в СВФУ.

По признанию самого Андрея, он с легкостью справился с заданием конкурса «Угадай якутский фильм». И нисколько не сомневался в своей победе.

Наш киноман выиграл пригласительные билеты на премьеру мистического триллера «Иччи» режиссера Костаса Марсаана.

Вашему вниманию правильные ответы: