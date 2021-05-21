21.05.2021
09:22
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Культура

Студент-финансист выиграл конкурс SakhaLife!

Подведены итоги нескольких конкурсов SakhaLife, а теперь пришло время объявить имя знатока якутского кино!

Им стал студент-финансист Андрей РУБЛЕВ. Человек со звучным именем и любовью к якутскому кинематографу учится в СВФУ.

По признанию самого Андрея, он с легкостью справился с заданием конкурса «Угадай якутский фильм». И нисколько не сомневался в своей победе.

Наш киноман выиграл пригласительные билеты на премьеру мистического триллера «Иччи» режиссера Костаса Марсаана.

Вашему вниманию правильные ответы:

  1. Пугало
  2. Белый день
  3. Республика Z»
  4. Агент Мамбо
  5. Тиэтэйбит
  6. Чысхаан
  7. Надо мною солнце не садится
  8. Чээкэ
  9. Тыгын Дархан
  10. Рядовой Чээрин
Конкурс! Угадай якутский фильм
Фото: из архива Андрея Рублева
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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