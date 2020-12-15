Студент Арктического ГАТУ принимает участие в Сенеже

Студент Агротехнологического факультета АГАТУ Денис Иванов принимает участие в Школе Мастерской управления «Сенеж».

Мастерская управления «Сенеж» — образовательный центр, на базе которого проводятся обучающие программы и мероприятия для чиновников и перспективной молодёжи: лидеров общественных организаций, социальных активистов, волонтёров, молодых профессионалов (юристов, экономистов, журналистов, социологов, преподавателей, ученых).

«В этом году, этот проект стартовал как пилотный и выпускники данной программы (модераторы и тренеры) выступили перед нами со своей темой. И это для них экзамен, а для нас семинар. В следующем году пригласили стать участником «Школы тренеров и модераторов» и в конце обучения получаем сертификат повышения квалификации государственного стандарта», — делится впечатлениями Денис.

Помимо обучающих мероприятий в Мастерской управления «Сенеж» проходят очные этапы проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» — семинары, стратегические сессии, турниры по студенческим дебатам, форумы и конференции.