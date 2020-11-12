Студент АГАТУ удостоился именной стипендии первого президента Якутии

Студент 3 курса Октемского филиала АГАТУ Владимир ПРОКОПЬЕВ стал обладателем именной стипендии Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича НИКОЛАЕВА «Знанием победишь!».

Владимир обучается по специальности «Агроинженерия», учится на «отлично» и «хорошо», активно занимается общественной и научной деятельностью. Владимир является участником и призером всероссийских олимпиад по метрологии, стандартизации и сертификации, физике, высшей математике, технической механике, а также участником республиканского форума «Актуальные вопросы подготовки кадров в условиях цифровизации экономики в Республике Саха (Якутия)», где занял 3 место с научным докладом «Технология геймификации в обеспечении безопасности автомобильного транспорта».

Вот уже 19 лет именная стипендия «Знанием победишь!» находит своих героев среди лучших педагогов и учащихся. С 2018 года стипендия «Знанием победишь!» получила международный статус с возможностью предоставления стипендии иностранным гражданам.