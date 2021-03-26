Студент АГАТУ участвует на технофоруме «От винта!»

25-27 марта в г. Краснодаре под эгидой министерства промышленности и торговли РФ пройдут Технофорум «От винта!» и Всероссийская витрина проектов и практик в области научно-технического творчества молодёжи.

Мероприятия намечены в рамках Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!», который станет ключевым молодежным мероприятием, в научно-технической сфере объявленного президентом РФ в 2021 году Года науки и технологий.

Технофорум соберёт молодёжь, которая станет технологической элитой страны – будущими генеральными конструкторами ведущих предприятий, мировыми лидерами в области технологий и даже, вероятно, нобелевскими лауреатами.

АГАТУ будет представлять студент четвертого курса, факультета ветеринарной медицины Василий Домотов. Он считает, что участие форуме «ОТ ВИНТА!» станет ценным опытом и отличным потенциалом для молодых учёных, которые получат возможность презентовать реальные результаты своего научного труда.

Руководитель фестиваля «От винта!» Виктория Соболева отметила, что технофорум нацелен не просто на дискуссию, а на выработку конкретных решений, направленных на создание экосистемы в научно-технической сфере, которая позволит организовать непрерывный цикл: популяризировать научно-техническое творчество, выявляя увлеченную молодежь, создавать ей реальные возможности для развития и стимулировать тем самым системный приток молодежи в промышленный сектор экономики.

Отметим, что технофорум «От винта!» станет крупнейшей в истории РФ выставочной и коммуникационной площадкой в области научно-технического творчества молодёжи: будет представлено более 500 уникальных изобретений, инновационных разработок, новых инженерных решений, стартапов в авиации и космонавтике, судостроении, робототехнике, сельском хозяйстве, социальном предпринимательстве, искусстве и многих других направлениях, спроектированных молодыми специалистами до 35 лет.

Участниками являются руководители федеральных министерств и ведомств, губернаторы, главы ведущих научных институтов и институтов развития, руководители деловых объединений, госкорпораций, авторы крупных стартапов, лидеры молодежных технологических инициатив, технологические предприниматели. Подтверждено участие 84 регионов РФ. В рамках стратегической сессии будет выработана дорожная карта для создания экосистемы в научно-технической сфере.