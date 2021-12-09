09.12.2021
17:59
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Спорт

Студент АГАТУ стал первым в истории чемпионом России по пляжной борьбе

В московском Центре пляжных видов спорта «Лето» прошел первый в истории чемпионат России по пляжной борьбе среди мужчин и женщин. Студент 4 курса Факультета лесного комплекса и землеустройства АГАТУ, уроженец Мирнинского района Андрей Аронов стал первым в самой престижной весовой категории свыше 90 кг, оставив позади таких известных бурятских мастеров, как Цыбик Максаров и Батор Цыренов.

« За соревнования сделал шесть схваток, в полуфинале и финале боролся с представителями Бурятии. Соперники были сильные, соревновались по  круговой системе. Я впервые боролся в этом формате, было интересно и захватывающе»,- сказал Андрей. 

Напомним, спортсмены соревновались на песчаной площадке. Мужчины разыграли награды в весовых категориях до 70, 80, 90 и свыше 90 кг. Женщины – в категориях до 60, 70 и свыше 70 кг.

Андрей Аронов – мастер спорта России по вольной борьбе, чемпион Киргизии, спарринг-партнер олимпийца Айаала Лазарева. В этом году  он становился чемпионом общества «Локомотив», чемпионом России среди студентов, победителем Летней Универсиады аграрных университетов, серебряным призером «Сайтиевского» турнира в Красноярске и «Шумилина» в Калининграде.

Поздравляем Андрея с блестящей победой, желаем дальнейших успехов!

Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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