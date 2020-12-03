Студент АГАТУ – призер Всероссийского онлайн-марафона «Агропрофи»

Завершился Всероссийский онлайн-марафон «Агропрофи» для студентов учебных заведений аграрного направления подготовки, проведённый Российским союзом сельской молодежи. В конкурсе участвовали и студенты из Якутии. Так, студент 3 курса Факультета лесного комплекса и землеустройства Арктического ГАТУ Гаврил ГАВРИЛЬЕВ занял 3 место в номинации «ЗемПрофи».

«Первый этап для меня был волнительным, но к счастью, я прошел его. На втором этапе было голосование в социальных сетях, среди участников были студенты из Омского ГАУ, Кубанского ГАУ, Курской ГСХА, Приморской ГСХА, Красноярской ГСХА и Шушенской СХК. Меня поддержал весь коллектив родного университета и я вошел в тройку лидеров. И вот на днях состоялся финал конкурса», — поделился впечатлениями Гаврил Гаврильев.

Онлайн-марафон прошёл по девяти номинациям: «АгрономПрофи» для будущих агрономов, садоводов и ландшафтных архитекторов, «БиоПрофи» для будущих биотехнологов, «ЗооПрофи» среди будущих зоотехников и биологов, «ВетПрофи» среди студентов направлений подготовки «Ветеринария», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «ЗемПрофи» для студентов направлений подготовки «Землеустройство и кадастры», «ЭкоПрофи» среди будущих экологов и лесников, «ТехПрофи» среди студентов-механиков и инженеров, «ПродПрофи» – для студентов, обещающихся по направлениям подготовки «Продукты питания из растительного сырья», «Продукты питания животного происхождения», «Товароведение», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Технология продукции и организация общественного питания» и «ФинПрофи» для будущих экономистов и менеджеров сельского хозяйства.

«Я горжусь тем, что являюсь студентом Арктического ГАТУ, ведь именно этот университет дал мне хороших друзей, отличных преподавателей и, конечно же, много ярких и незабываемых воспоминаний моего студенчества!», — добавил Гаврил.

Марафон прошел в три этапа: с 26 октября по 6 ноября – отборочный тур. Участники заявили о себе и опубликовали в социальных сетях пост с видеовизиткой и хештегами марафона. Вторым этапом было народное голосование и третий этап: онлайн-квиз с экспертами, среди которых представители РССМ, аграрных образовательных организаций, отраслевых союзов, аграрного сообщества и других компетентных организаций.