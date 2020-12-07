Студент АГАТУ – призер чемпионата России по мас-рестлингу

С 4 по 7 декабря в г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики проходит чемпионат России по мас-рестлингу, где студент 3 курса Факультета лесного комплекса и землеустройства Евгений ПОПОВ завоевал 2 место и выполнил норматив Мастера Спорта Российской Федерации.

На чемпионате сборная Якутии завоевала две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.

Напомним, что в ноябре этого года на молодежном первенстве России по мас-рестлингу во Владикавказе Евгений Попов стал обладателем золотой медали в категории свыше 105 килограммов.